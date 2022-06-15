2022 TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama

TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Uzmanlık adayı doktorlar, 2022-TUS 1.Dönem Ek yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler. ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulamak için haberimizdeki bağlantıya tıklayın.

Haziran ayının 03 - 09 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, TUS ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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TUS sınavına katılan adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda tercihte bulundukları alandaki boş kontenjanlara yerleştirilecekler.

TUS Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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