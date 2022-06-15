KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? ÖSYM KPSS lisans geç başvuru nasıl yapılır?

KPSS lisans sınavı için başvuru yapmayan adaylar, KPSS lisans geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. KPSS geç başvurusu bugün itibariyle gerçekleştirilecek. KPSS geç başvuru günlerinde sınav ücreti %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek. Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 KPSS lisans geç başvuru ile ilgili merak edilenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS geç başvuru tarihinde sınav ücreti %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.

KPSS geç başvuru ücreti olarak adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür /Eğitim Bilimleri sınavı için (Her Bir Oturum) 172,5 lira,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu için 120 lira,

KPSS ÖABT sınav ücreti (Her bir alan için) 172,5 lira yatırması gerekiyor.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, KPSS geç başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM'nin sitesinde yer alan Aday başvuru formu dikkatle incelenerek, iline göre en yakın sınav merkezi tercih edilecek.

ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI!

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.

KPSS lisans geç başvuru tarihi: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) KPSS geç başvurusu 15.06.2022 ile 16.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.

KPSS 2022 SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31.07.2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi oturumu sınavı Ağustos'un 6-7 tarihlerinde yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14.08.2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.

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