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Eğitim

2022 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı! TUS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem (2022-TUS) başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. TUS başvuruları 14 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 24 Ocak'ta sona erecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzunda TUS 2022 başvuru ücreti ve sınava dair ayrıntılar yer alıyor. Peki TUS 2022 başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 TUS başvuru kılavuzu

14 Ocak 2022 Cuma 15:37 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 15:37
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TUS Başvuru Kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden gerçekleştirecek. Adayların, TUS başvuru ücretini 2022 TUS başvuru kılavuzunda belirtilen tarihe kadar yatırması gerekiyor. Peki TUS 2022 başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 TUS başvuru kılavuzu

2022 TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TUS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların 2022 TUS başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

TUS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte TUS 2022 başvuru ücreti de belli oldu. 2022 senesi için TUS başvuru ücreti 310 TL olarak belirlendi.

ÖSYM AİS TUS 2022 BAŞVURU EKRANI

Sınava girmek isteyen adayların ÖSYM aday işlemleri menüsünden TUS başvuru ekranı üzerinden elektronik ortamda başvurmaları gerekiyor.

2022 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2022) 1. Dönem sınav başvuruları, 14.01.2022 – 24.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS 2022 NE ZAMAN?

2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 06.04.2022 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? ÖSYM aday işlemleri TUS başvuru sayfası

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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