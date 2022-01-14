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Eğitim

2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? ÖSYM aday işlemleri TUS başvuru sayfası

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları başladı. Sınava girmek isteyen adayların ÖSYM aday işlemleri TUS başvuru ekranı üzerinden başvurmaları gerekiyor. Adaylar, 2022 TUS kontenjanları doğrultusunda başvurularını yapabilecekler. İşte ÖSYM aday işlemleri TUS başvuru sayfası

14 Ocak 2022 Cuma 12:59 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:59
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2022 TUS başvuruları bugün başlıyor. TUS 1. dönem için başvurular 14 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 24 Ocak'ta sona erecek. TUS başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, 2022 TUS sınav başvuru ücreti de belli olacak. Peki 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı? ÖSYM aday işlemleri TUS başvuru sayfası ve TUS 2022 kadroları

2022 TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Bugün başvuruların başlaması dolayısıyla TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu ve kontenjanlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Hangi hastanede ne kadar kadro açıldığı, TUS kontenjanlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

ÖSYM ADAY IŞLEMLERI TUS BAŞVURU SAYFASI

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

2022 TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022 yılında mart ayında düzenlenecek. Sınav sonuçları ise mart ayının 31'inde açıklanacak.

TUS 2022 BAŞVURU TARİHLERİ

2022 TUS 1. dönem için başvurular 14.01.2022 tarihinde başlayıp, 24.01.2022 tarihinde sona erecek.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI 2022-TUS 1. DÖNEM

BAŞVURU TARİHLERİ

14.01.2022 - 24.01.2022

SINAV /SONUÇ TARİHLERİ

06.03.2022 - 31.03.2022

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