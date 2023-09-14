1. dönem Açık Lise kayıt tarihleri, ilköğretim mezunu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Öğrenimlerini örgün şekilde gerçekleştiremeyen öğrencilerin katılım sağladığı Açık Lise kayıtları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracak. Peki Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 1. dönem Açık Lise kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023-2024 Eğitim yılı AÖL kayıt tarihleri

2023-2024 EĞİTİM YILI AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?



Açık lise kayıt tarihleri, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için açık liseye yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2023 ve 2024 açık öğretim lise kayıt yenileme tarihleri, MEB AÖL 2023-2024 akademik takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıl Açık Öğretim Lisesi 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuruları 22 Ağustos – 07 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

2023-2024 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemlerinin Eylül ayının sonuna doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Yeni Kayıt Ve Kayıt Yenileme İşlemlerinin Eylül Ayının İkinci Haftasında Başlaması Bekleniyor.

Açık Lise yeni dönem kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

1. DÖNEM AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?



AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)