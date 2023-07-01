2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokula yeni kayıt nasıl yapılır?

İlkokula yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler için 2023-2024 ilkokul kayıt tarihleri belli oldu. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan; Okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Peki İlkokula yeni kayıt nasıl yapılır? 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte okul kayıtlarıyla ilgili merak edilen detaylar

2023-2024 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



2023-2024 Eğitim öğretim yılı kayıtlarıyla ilgili bilgilendirme yayımlanmıştır. Tüm velilerimize ilanen duyurulur. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı öğrenci kayıtları 03.07.2023 tarihinde başlayacaktır.

İLKOKULA YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?



İlkokul 1. sınıf öğrenci kayıtları öğrenci velisi tarafından okul idaresine başvurularak yapılacaktır.

İlkokul kayıtları ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden de yapılabiliyor.

Veliler, "e-okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre veliler, e-okul üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2023'TE KAÇ DOĞUMLULAR 1. SINIFA BAŞLAYACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında Eylül 2017 ve daha önce doğan çocuklar (69 ayını dolduranlar) zorunlu olarak birinci sınıfa başlayacak. Ekim-Kasım- Aralık 2017 doğumlu çocuklar (69-70-71 aylıklar) velilerinin dilekçesiyle ilkokula başlamayı 1 yıl erteleyebilir.

İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)

3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre Okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Yarıyıl tatili 19.01.2024 Cuma günü başlayacak. 2024 yılında ikinci dönem 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14.06.2024 Cuma günü sona erecek.