2023 Ağustos mazeret tayini kapsamında kontenjanlar, Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvurularının başlamasıyla araştırılmaya başlandı. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin 2023 yaz dönemi kontenjanları kapsamındaki tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilecek. İşte Öğretmen eş durumu tayini 2023 yaz dönemi kontenjanları

2023 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı. Öğretmenler, tayin başvurularını mazerete bağlı tayin ihtiyaç kontenjanları doğrultusunda yapabilecekler. Bu kapsamda tercih yapacak olan öğretmenler, atanmak istedikleri il ve ilçedeki boş kontenjanlar ve muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek.

2023 AĞUSTOS MAZERET TAYİNİ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN



2023 yılı yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin mazeret durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları, her il için ayrı ayrı olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ



Öğretmenler kılavuz hükümleri çerçevesinde tercih sayfalarını doldururken;

- Kurum tiplerine uygun "Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları" dahil tüm kurumlarını dikkate almaları gerekmektedir.

- Atanmak istedikleri eğitim kurumların solunda yer alan "KURUM KODU" sütunundaki rakamları tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru sayfadaki ilgili alana sırasıyla yazmaları gerekmektedir.

Muhtemel Boşalacak Kurum Kontenjanları; İl Milli Eğitimlerde belirlenen boş kontenjanların dışında, bu kurumlardan özür durumuna bağlı başvuruda bulunmuş öğretmen sayısını ifade etmekte olup atama işlemi sırasında bu kurumlardan ayrılan öğretmen sayısı kadar atama yapılacaktır.

Atama işlemi sırasında ayrılan olmaması durumunda bu kurumları tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kontenjanlarda kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (Tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28.02.2023 tarihi esas alınacaktır.

Atamalar tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Eşinin mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenin talebi, asıl mazeret sahibi olan eşin atamasının gerçekleşmesi halinde tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre değerlendirmeye alınacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



a) İller arasında tercih yapacak olan Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

b) İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

c) Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.