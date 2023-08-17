Öğretmen eş durumu tayini 2023 yaz dönemi tercihleri başladı! MEBBİS Öğretmen eş durumu tercih ekranı

Öğretmen eş durumu tayini kapsamında tercih başvuruları başladı. 2023 yılı yaz dönemi eş durumu tayini kapsamında mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları onaylanan öğretmenler Ağustos'un 17-21 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki eş durumu, mazerete bağlı tayin tercihleri nasıl yapılır? İşte MEBBİS Öğretmen eş durumu tercih ekranı

Eş durumu sebebi ile tayin isteyen öğretmenlerin tercih başvuruları başladı. 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirerek tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, ikinci aşama olan tercih başvurularını Ağustos'un 21'ine kadar gerçekleştirebilecekler.

2023 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TERCİH EKRANI



Başvurular; 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' adreslerindeki 'MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu' doldurularak yapılacak.

Öğretmenler, tayin başvurularını mazerete bağlı tayin ihtiyaç kontenjanları doğrultusunda yapabilecekler. Kontenjanlar, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ 2023 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Öğretmen eş durumu tayini 2023 yaz dönemi tercih başvurusunda bulunacak olan öğretmenler, mazerete bağlı tayin ihtiyaç listelerini göz önünde bulundurarak atanmak istedikleri il ve ilçelerdeki kontenjanlara göre tercihte bulunabilecekler.

Belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak. Belirtilen tarihlerde 'Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci' ile 'Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci' olarak iki

aşamalı olacak. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar, ikinci aşamada tercih başvurusu yapamayacak.

İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

İLLER ARASINDA TERCİH NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kurayla atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek.

Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, 'http://personel.meb.gov.tr' adresinde yayınlanacak.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen eş durumu tayin atamaları 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri ise 24 Ağustos itibariyle yapılacak.