2023 yaz dönemi özür grubu atamaları kapsamında tercihler alınmaya başlandı. Özür grubu atama takvimi MEB tarafından yayınlandı. Öğretmen eş durumu tayini özür grubu kapsamında yer değiştirmeler hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Peki Öğretmen eş durumu tayini 2023 yaz dönemi tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte eş durumu tayini 2023 yaz dönemi tercih tarihleri ve Özür grubu atama takvimi

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ 2023 YAZ DÖNEMİ TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Öğretmen eş durumu tayini kapsamında özür grubu tercih başvuruları başladı. MEB tarafından yayınlanan 2023 yılı yaz dönemi Özür grubu atama takvimine göre öğretmenlerin eş durumu tayin tercihleri Ağustos'un 17-21 tarihleri arasında yapılacak.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları onaylanan öğretmenler tercih başvurularını MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular; 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' adreslerindeki 'MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu' doldurularak yapılacak.

MEB ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ



Öğretmen eş durumu tayin atamaları 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri ise 24 Ağustos itibariyle yapılacak.

Özür grubu eş durumu tayin başvuru tarihleri: 07.08.2023 - 14.08.2023

Tercih tarihleri: 17.08.2023 - 21.08.2023

Atama sonuçları ilanı: 23.08.2023

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 24.08.2023