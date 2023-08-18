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Eğitim

2023-ALES/2 için geri sayım başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) 150 bin 975 aday başvurdu.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
2023-ALES/2 için geri sayım başladı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

100 SORU İÇİN 150 DAKİKA VERİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 150 bin 975 adayın başvurduğu sınav için emniyet görevlisi dahil 21 bin 222 kişinin görev yapacağını belirtti.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verileceğini ifade eden Ersoy, ek süre verilmesi uygun görülen adayların 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabileceğini kaydetti.

  • 2023ALES
  • ÖSYM
  • Eğitim Sınavı

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