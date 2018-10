2023 Eğitim Vizyonu saat kaçta açıklanacak? 2023 Eğitim Vizyonu nedir nasıl olacak

2023 Eğitim Vizyonu saat kaçta açıklanacak? 2023 Eğitim Vizyonu nedir? 2023 Eğitim Vizyonu açıklandı mı? 2023 Eğitim Vizyonu nasıl olacak? soruların yanıtları merak edilirken konu ile ilgili detayları bu haberimizde derledik. 2023 Eğitim Vizyonu bugün açıklanıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte ‘2023 Eğitim Vizyonu’nu açıklayacak. Eğitimde sorun çok büyük olduğu ve göreve geldiği andan itibaren herkese bugünü tarih olarak gösterdiği için Bakan Selçuk’tan beklenti çok fazla. Başta veli ve öğrenciler olmak üzere öğretmen, okul yöneticisi ve hatta siyasetçilerin vizyon beklentisi yüksek. Bakalım, bugün Bakan Selçuk bu beklentilere nasıl yanıt verecek. 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 15 Ekim’de açıklanacak olan 2023 Eğitim Vizyonu belgesi bugüne ertelenmişti. Eğitimin 3 yıllık ilk yol haritasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe’de açıklanacak.

Daha önce Bakan Ziya Selçuk’un MEB’de açıklayacağı vizyon belgesinin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olması bir o kadar daha önem kazandırdı. Ziya Selçuk’un Bakan olmasının ardından gerek öğretmenlerin, gerek eğitim sendikalarının gerekse 18 milyon öğrenci ile neredeyse tüm Türkiye’nin gözü kulağı MEB’e çevrilmişti.

Bakan Selçuk’tan beklentiler oldukça fazla. Sayın Bakan’dan beklentiler çok büyük ve açıklanacak 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de bu beklentilerin karşılanması isteniyor. Milli Eğitim sisteminde baş aktör olan öğretmenlerin talepleri ne kadar dikkate alınacak bugün belli olacak.Öğretmenlerin Bakan Selçuk’tan beklentisi çok büyük. Çünkü Bakanlığa uzun süreden sonra ilk defa eğitim kökenli bir Bakan geliyor ve sorunları da çözmekte gerçekçi olması bekleniyor. Önceki Bakanlarımız maalesef, eğitimden uzak olduğu kadar da ilgisiz kaldı ve MEB’deki sürekli değişim kuruma ve eğitime çok zarar verdi.

2023 EĞİTİM VİZYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler gelmesi ile birlikte habermizde yerni alacaktır.

2023 EĞİTİM VİZYONU İÇİN ÖĞRENCİ VE VELİ BEKLENTİLERİ



İşte veli, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin sıkıntıları ve buna yönelik beklentileri:

VELİ VE ÖĞRENCİLER: Sınav baskısı var. Sınavlar yerleştirmelerde kullanıldığı için özellikle ortaokul ve lise son sınıflarda öğrenciler, sınava hazırlıkla bu süreci geçiriyor. Sanat ve spor etkinlikleri yapılamıyor, bu alanda başarılı olanlar da iyi bir okula yerleşmek için yetenekli oldukları konuda çalışmayı bir süreliğine ya da tamamen bırakmak zorunda kalıyor. Pek de iyi işlemeyen bir yerleştirme sistemi nedeniyle binlerce öğrenci istemedikleri okul türüne yerleşiyor, bir süre sonra da okul terki artıyor. Yabancı dil öğrenme konusunda hâlâ yol alamadık. Okullarda laboratuvar, spor salonu, kütüphane gibi mekânlar yetersiz ya da hiç yok. Tekli eğitime geçildiği için okulların birçoğunda yemek yapılmıyor, özellikle yoksul semtlerdeki okullarda öğrencilerin beslenememe sorunu var. Okul güvenliği hâlâ sağlanamadı. Taciz ve akran şiddeti gün geçtikçe artıyor. Müfredatın güncellenmemesi en önemli sorunların başında geliyor. Özellikle son sınıflarda olanlar, sınava girecekleri sene yapılan müfredat ve yöntem değişikliklerinden şikâyetçi. Dershaneler kapatıldıklarını ‘hissettirmedikleri’ için sınav hazırlığında buraların kapısını çalan aileler bütçelerinin üzerinde paralar ödemek zorunda kalıyor.



ÖĞRETMENLER: Çalışma şartlarının ve toplumdaki statülerinin yükseltilmesini bekliyorlar. Sürekli ‘rotasyon’ söylentilerinden rahatsızlar. Norm kadro da onları huzursuz ediyor. Ücret düşüklüğü yıllardır çözülemeyen sorun. ‘Başöğretmenlik’ gibi ünvanların farklı ücret uygulamaları, meslektaşlar arasında çatışma nedeni oldu. Ek görevlendirmede düzensizlikler yaşanıyor. Alan değişikliğinde sıkıntılar devam ediyor. Atama, terfi işlemlerinde sözlü sınavlarla ilgili şikâyetler sürekli artıyor. Hizmetiçi eğitimler verimli değil. Kalabalık sınıflar öğretmenleri sıkıntıya sokuyor. Hâlâ büyük bölümü ek iş yapmak zorunda kalıyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlik diye statülere ayrılması, onları rahatsız ediyor. Devlete girmek için yıllardır bekleyen ‘atanamayan öğretmenler’ sıkıntısı henüz çözülemedi.



OKUL VE İL, İLÇE MÜDÜRLERİ: Resmi yazışmalara geç cevap veriliyor. Bazen hiç yanıt alınamıyor. Amirlerine ulaşamıyorlar. Özellikle sendika ve yerel siyasetin müdahalesinden huzursuzlar. Meslek liselerinde iş güvenliği veya staj sorunu yaşanıyor. Bu okullarda bulunan eski makinelerde yaşanan iş kazalarından öğretmen ve okul müdürleri sorumlu tutuluyor. Okulların güvenliğini ve hijyenini sağlamak için gerekli personel alımında sıkıntılar var. Sık sık mevzuat değişikliği nedeniyle okul yöneticileri şikâyetçi.

Ani değişiklik olmayacağını belirten Bakan, ilk 3 yıllık yol haritasını açıklaması ile birlikte MEB’de neler değişeceği de bugün belli olacak. MEB 2023 eğitim vizyonu belgesi yayımlanınca, tüm detayları ile eksilerini, artılarını ele alacağız. Umarız eksi yönünü bahsedecek bir durum ortaya çıkmaz ve talepler görülür.Şimdiye kadar haberlerimizde şu değişecek, ders saatleri kısalacak, yazın da okul olacak vs. gibi herhangi bir detay vermedik. Çünkü neredeyse her konuda birçok yorum yapıldı ve sadece öngörü olarak kafa karıştırmaktan öteye gidemedi. İllaki bahsedilen konularda bazı değişiklikler olabilme ihtimali vardır. Bu kapsamda 23 Ekim itibarıyla MEB eğitim vizyonunda yer alacak her konunun takipçisi olmaya ve görülmeyenleri gündeme getirmeye devam edeceğiz.