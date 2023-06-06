2023 KPSS Lisans geç başvurular başladı! ÖSYM Aday İşlemleri KPSS geç başvuru ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuruları başladı. Adaylar KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT başvuru işlemlerini ÖSYM AİS adresi üzerinden 6-7 Haziran tarihlerinde saat 23.59'a kadar yapabilecekler. İşlemlerin tamamlanması için sınav başvuru ücretinin KPSS ödeme ekranından yatırılması gerekiyor. Peki, KPSS lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM Aday İşlemleri KPSS geç başvuru ekranı ve KPSS ödeme ile ilgili detaylar

2023 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULAR BAŞLADI



Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans oturumları; A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavları için geç başvuru süreci başladı.

Memur olma hayali ile KPSS çalışmaları yürüten adaylar için son fırsat niteliği taşıyan KPSS geç başvurusu bugün itibariyle gerçekleştirilecek. KPSS sınavı için başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ 2023 KPSS LİSANS, ÖABT VE ALAN BİLGİSİ GEÇ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ



Adaylar, KPSS geç başvurularını 6-7 Haziran tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2023 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

Adaylar KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi için geç başvuru yapabilecek.

KPSS geç başvuru ücreti olarak adayların;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 225 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 225,00 TL yatırması gerekiyor.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

2023 KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23.07.2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 06.08.2023 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.