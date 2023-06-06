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Eğitim

KPSS geç başvuru günü! 2023 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

Memur olma hayali ile KPSS'ye hazırlanan adaylar için son fırsat niteliği taşıyan KPSS geç başvurusu bugün itibariyle gerçekleştirilecek. Adaylar KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi için geç başvuru yapabilecek. 2023 KPSS geç başvuru ücreti olarak adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri sınav ücretini yüzde 50 artırımlı yatırması gerekiyor. Peki 2023 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar

6 Haziran 2023 Salı 12:29 - Güncelleme:
KPSS geç başvuru günü! 2023 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
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KPSS Lisans sınavı için başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. KPSS geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Peki 2023 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS geç başvuru ücreti

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav geç başvurusu 06.06.2023 ile 07.06.2023 tarihileri arasında yapılacak.

Başvuru işlemlerin tamamlanması için KPSS geç başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecektir.

2023 KPSS geç başvuru ücreti olarak adayların;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 225 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 150 TL

KPSS ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 225 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. KPSS geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

KPSS geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

2023 KPSS Lisans geç başvurular başladı! ÖSYM Aday İşlemleri KPSS geç başvuru ekranı

KPSS 2023 NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

06.06.2023 07.06.2023 23:59

SINAV TARİHİ

23.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

06.06.2023 07.06.2023 23:59

SINAV TARİHİ

29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

06.06.2023 07.06.2023 23:59

SINAV TARİHİ

30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

06.06.2023 07.06.2023 23:59

SINAV TARİHİ

06.08.2023

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