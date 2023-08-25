2023 KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç e-Devlet KPSS sınav sonuçları sorgulama

KPSS sonuçları açıklandı. Temmuz ayının 23-29-30 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonunda erişime açıldı. 2023 KPSS sonuçları ÖSYM sonuç ve e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte KPSS sınav sonuçları sorgulama sayfası

2023 KPSS SONUÇLARI (ÖSYM SONUÇ EKRANI)



Adaylar, 2023 KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

E-DEVLET KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını bildirdi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

23 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 29 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) İktisat Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 34 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "D" olarak değiştirilmesine; 06 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 72 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "B" olarak değiştirilmesine, Biyoloji Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 14 numaralı sorunun "E" olarak verilen cevabının "A" olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

KPSS öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?