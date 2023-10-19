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Eğitim

2023-TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı

2023-TUS 2. dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sonuçları açıklandı

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
2023-TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023-TUS 2. dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Eylül'de yapılan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

  • 2023-TUS-Sonuç
  • 2 Dönem
  • Tıp-Doktorluğu

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