İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6749
  • EURO
    25,7065
  • ALTIN
    1473.22
  • BIST100
    5409.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi
Eğitim

2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların kapanacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimine göre okullar 16 Haziran'da kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Peki 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı mı? İşte yeni dönemde okulların açılacağı tarih

15 Haziran 2023 Perşembe 12:01 - Güncelleme:
2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi
ABONE OL

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona erecek olmasıyla birlikte, 2023 ve 2024 okulların açılış tarihi merak edilen konulara arasında yer aldı. Okullarda ikinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül ayında yeniden ders zili çalacak. Peki 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. Karne günü ile başlayan yaz tatili 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yaz tatili 13 hafta sürecek.

Okullarda 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline çıkacak.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Yeni yıl için akademik takvim henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin olası tarihlerine göre; Okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19.01.2024 Cuma günü başlayacak. 2024 yılında ikinci dönem 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

Kesin tarihler, MEB'in açıklayacağı çalışma takvimine göre netlik kazanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.