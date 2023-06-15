2022-2023 eğitim öğretim yılının sona erecek olmasıyla birlikte, 2023 ve 2024 okulların açılış tarihi merak edilen konulara arasında yer aldı. Okullarda ikinci dönem 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. MEB 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül ayında yeniden ders zili çalacak. Peki 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim/öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. Karne günü ile başlayan yaz tatili 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yaz tatili 13 hafta sürecek.

Okullarda 3 aylık yaz tatili, Eylül'ün 11'inde sona erecek ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karne günü son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline çıkacak.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI MI?



Yeni yıl için akademik takvim henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin olası tarihlerine göre; Okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19.01.2024 Cuma günü başlayacak. 2024 yılında ikinci dönem 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.