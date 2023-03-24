45 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 45 bin öğretmen ataması başvuru tarih ve kontenjanları ile branşları için beklenen açıklama geldi. Yapılacak olan atama, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Peki 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Hangi branştan kaç öğretmen atanacak 2023? İşte kontenjan sayısı ve taban puanlar

Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar sürerken; 45 bin öğretmen atamasına ilişkin tarihleri Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların alınacağı tarihi ve atamaların yapılacağı tarihi açıkladı.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yeni öğretmen atama takvimine ilişkin yaptığı açıklamaya göre;

Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 öğretmen ataması için sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Atanan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?



Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI

Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.