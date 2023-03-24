Milli Eğitim Bakanı Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin detayları açıkladı. Yapılan açıklama doğrultusunda öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı belli oldu. 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı da duyruldu. Peki öğretmen atamasında kontenjanlar ne zaman açılacak 2023? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte 45 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih ve branş bazında kontenjanlar

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Buna göre 45 bin öğretmen alımında; Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan,

Rehberlik branşı için 3 bin 604 kontenjan,

Okul öncesi öğretmenliği için 3 bin 269,

İlköğretim matematik öğretmenliği branşına 2 bin 656,

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi branşı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Bakan Özer, öğretmen ataması yapılacak branşlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

45 bin öğretmen atamasında kontenjanlar, atama tercihlerinin açılacağı 2-6 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzla birlikte açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?



45 bin öğretmen ataması için adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 öğretmen ataması için sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Atanan öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?