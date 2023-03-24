45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacağını kaydeden Özer, "Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alanda atama yapılacağına işaret eden Özer, bu çerçevede en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269, ilköğretim matematik için 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı" bilgilerini verdi.

Bakan Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını hatırlattı.

SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI



Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak, bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.