21 Mart 2022 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:33

KPSS 6551 nitelik kodunun özel şartları, tercih kılavuzunu inceleyen adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS tercih kılavuzlarında yer alan nitelik kodları, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği numaralardır. Peki 6551 nitelik kodu nedir? İşte KPSS 6551 nitelik kodunun açılımı ve istenen şartlar

6551 NITELIK KODU NEDIR?

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak anlamına geliyor. İşte KPSS için özel şartlar taşıyan bazı nitelik kodlarının açılımı...

1101 Nitelik Kodu: Erkek olmak

1103 Nltelik Kodu: Kadın olmak

6225 Nitelik Kodu: "M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak"

6506 Nitelik Kodu: B sınıfı ehliyet kodu

6510 Nitelik Kodu: C sınıfı ehliyet kodu

6514 Nitelik Kodu: D sınıfı ehliyet kodu

6516 Nitelik Kodu: G sınıfı ehliyet kodu

6517 Nitelik Kodu: DE sınıfı ehliyet kodu

6519 Nitelik Kodu: Kodlarda istenen ehliyete en az 5 yıldır sahip olmak

6551 Nitelik Kodu: Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak

6909: KPDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek

6957: KPDS En Az D Seviyesinde Fransızca Bilmek

7073 Nitelik Kodu: KPDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek

7109 Nitelik Kodu: Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek

7111 Nitelik Kodu: KPDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek

7113 Nitelik Kodu: KPDS En Az B Seviyesinde Rusça Bilmek

7167 Nitelik Kodu: "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesine sahip olmak

7205 Nitelik Kodu: Avukatlık Ruhsatı Aldıktan Sonra Serbest Olarak En Az İki Yıl Mesleği İle İlgili Çalışmış Olmak

7207 Nitelik Kodu: Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak

7225 Nitelik Kodu: Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7247 Nitelik Kodu: Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak

7248 Nitelik Kodu: Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak

7257 Nitelik Kodu: Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

7261 Nitelik Kodu: En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bilmek Ve Bu Alanda En Az İki Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelemek.

7277 Nitelik Kodu: Linüx bildiğini belgemek

7279 Nitelik Kodu: Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek

7285 Nitelik Kodu: MS Visual Studio.NET (ASP.NET, C#) platformunda WEB TABANLI yazılım geliştirmede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek

7289 Nitelik Kodu: Hibernate ORM Bildiğini veya Hibernate Kullanarak Çalışma Yaptığını Belgelemek.

7292 Nitelik Kodu: Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak

7293 Nitelik Kodu: Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS) veya Firewall, UTM veya URL filtering) konusunda en az 2 (iki) yıl çalışmış

7300 Nitelik kodu: "Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır"

7302 Nitelik kodu: Sürücü belgesinde E ibaresi de yer almalıdır. Örneğin BE, DE

7307 Nitelik kodu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi GEnel Müdürlüğü bünyesinde ARFF memuru yani itfaiye personeli olmak için gereken şartları taşımak.

7337 Nitelik Kodu: Denizcilik Sörvey Kurulu özel şartlarını taşımak

7361 Nitelik Kodu: Avukat özel koşulları

7364 Nitelik Kodu: Devlet Malzeme Ofisi Özel Şartını taşımak

7366 Nitelik Kodu: Ticaret Bakanlığı özel şartlarını taşımak

7368 Nitelik kodu: T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün Başvurma Özel Şartları Bölümünde yer alan şartların tümü

KPSS 7303 nitelik kodu nedir?

7302 nitelik kodu nedir?