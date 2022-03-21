21 Mart 2022 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:05

KPSS tercih kılavuzlarında yer alan bazı nitelik kodları araştırılıyor. Adaylar, tercih kılavuzundaki aranan nitelikler kısmında yer alan kodların açılımını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan pozisyonlar için aranan nitelikler kodlar halinde belirtiliyor. Bu kapsamda bir çok pozisyonda yer alan KPSS 7302 nitelik kodu merak ediliyor. Peki KPSS 7302 nitelik kodu nedir? İşte KPSS 7302 nitelik kodunun açılımı ve istenen şartlar

Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar üzerinden nitelik kodlarına göre tercih yapabilecekler. Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılan adaylar için Binlerce kişinin yerleştirme için tercih yaptığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımı merak ediliyor. İşte bu şartlardan 7302 nitelik kodunun açılımı

7302 NİTELİK KODU NEDİR?

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibariyle yeni sisteme geçilmiştir.

Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak "E" ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.