24 Eylül 2020 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:13

2020-2021 yılı için uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler EBA üzerinden derslerini dinleyebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayan okullarda 2+5 formülü uygulanacak. Peki 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek? 8. 9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihle detaylar...

EBA TV ve EBA internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin bulunduğu eğitim modeline geçilmesi sonrası, sınıflara göre kademeli yüz yüze eğitim takvimi merak konusu oldu.

OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar 21 Eylül'de açıldı. Sadece ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

8. 9. 12. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile birlikte 1. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerinin alındığı okullarda yüz yüze eğitimin değerlendirilmesini yapıldığını, diğer sınıflar için bu değerlendirmeler sonucunda karar alınacağını açıkladı. Yeni vaka sayıları ve koronavirüs salgınının artış hızı ile 8. 9. ve 12. sınıfların okula ne zaman gideceğine dair karar alınacağını söyleyen Bakan Selçuk, konunun haftaya ele alınacağını belirtti.

2020 MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından öğrenciler sürekli olarak 2020 MEB takviminde güncelleme olacak mı takibini yapıyor. 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi MEB takvimine göre okulların yüz yüze eğitime açılma tarihi 31 Ağustos 2020 olarak gösterilmişti. 2021'de okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak belirtildi. MEB tarafından 2020 -2021 eğitim ve öğretim dönemi için farklı güncel bir takvim henüz paylaşılmadı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DEVAMSIZLIK OLURSA NE OLACAK?

Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarını okula göndermeyen aileler, yüz yüze eğitimde devamsızlık yapılırsa ne olacak merak ediyordu. Bakan Selçuk ailelerin merak ettiği bu konuya da değinerek; Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır." dedi. Bakan Selçuk çocuğunu okula göndermek istemeyen ailelere, sınıfların Sağlık Bakanlığı önerileriyle hazırlandığını, yüz yüze eğitimlerde eğitim alan çocukların sayısının gruplara bölünerek azaltılacağını belirtti.

Hiç kimseyi zorlamak istemediklerini, bunun sadece akademik bir karar değil psikolojik, sosyolojik bir karar olduğunu belirten Selçuk, bu anlamda velilerin güveninin oluşmasının da önemine vurgu yaptı.

SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

Okul sınavları nasıl olacak?