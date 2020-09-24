24 Eylül 2020 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:13

Okullarda sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Okul sınavları nasıl olacak? sorularının cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ve sınav yılında olan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerin okula başlaması için beklenti artmış durumda. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlayan okullarda sınav yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu.

2020-2021 yılı için uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler EBA üzerinden derslerini dinleyebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayan okullarda 2+5 formülü uygulanacak. Peki Okullarda sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Okul sınavları nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte yüz yüze eğitim ve sınavarla ilgili detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

OKULLARDA SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

OKULLAR AÇILACAK MI, HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Okullar 21 Eylül'de açıldı. Sadece ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

8. 9. 12. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile birlikte 1. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakan Selçuk koronavirüs tedbirlerinin alındığı okullarda yüz yüze eğitimin değerlendirilmesini yapıldığını, diğer sınıflar için bu değerlendirmeler sonucunda karar alınacağını açıkladı. Yeni vaka sayıları ve koronavirüs salgınının artış hızına göre okullarda sınav yapılıp yapılmayacağına dair karar alınacağını söyleyen Bakan Selçuk, konunun haftaya ele alınacağını belirtti.

2020 MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından öğrenciler sürekli olarak 2020 MEB takviminde güncelleme olacak mı takibini yapıyor. 2020- 2021 eğitim ve öğretim dönemi MEB takvimine göre okulların yüz yüze eğitime açılma tarihi 31 Ağustos 2020 olarak gösterilmiş. 2021'de okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak belirtildi. MEB tarafından 2020 -2021 eğitim ve öğretim dönemi için farklı güncel bir takvim henüz paylaşılmadı.

8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek?