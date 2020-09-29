29 Eylül 2020 Salı 16:18 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:18

8. sınıf bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? sorusunun cevabı bursluluk sınavına giren 8. sınıf öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8. sınıf, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği 2020 İOKBS 5 Eylül'de gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 8. sınıf bursluluk taban puanları 2020 merak edilmeye başlandı. 8. sınıf bursluluk sınavı baraj puanı 2020 hakkında tüm detaylar...

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2020'de uygulandı. Bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül 2020'de açıklandı. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Ortaokul kademesindeki İOKBS’yi yani bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puanlar ve 8. sınıf bursluluk taban puanları 2020 aşağıdaki gibidir.

8. SINIF BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? sorusunun cevabı İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler MEB gov tr'den TC kimlik no ile puanlarını öğrenebiliyor. Peki Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? İşte 8. sınıf bursluluk taban puanları 2020

2020 Yılı için 8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 475,315

8. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 475,372

8. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

8. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 468,499

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci katılım gösteriyor. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. MEB tarafından uygulanan İOKBS 2020 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar ise her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor.

7. Sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?