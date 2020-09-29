29 Eylül 2020 Salı 15:58 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 15:58

Eylül'ün 5'inde uygulanan İOKBS sınav sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler Bursluluk sınavı taban puanları 2020 ve baraj puanları hakkında araştırma yapıyor. Peki 7. Sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB tarafından uygulanan İOKBS 2020 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar haberimizde yer alıyor. 7. sınıf bursluluk sınavı baraj puanı 2020 hakkında tüm detaylar...

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2020'de uygulandı. Bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül 2020'de açıklandı. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. İOKBS ile ilgili en çok araştırılan soruların başında “7. Sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 7. sınıf bursluluk sınavı baraj puanı 2020” geliyor. Ortaokul kademesindeki İOKBS’yi yani bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puanlar ve 7. sınıf bursluluk sınavı baraj puanları aşağıdaki gibidir.

7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? sorusunun cevabı İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler MEB gov tr'den TC kimlik no ile puanlarını öğrenebiliyor. Peki Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? İşte 7. sınıf bursluluk sınavı baraj puanı 2020

20020 Yılı 7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 460,874

7. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 460,967

7. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

7. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,928

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci katılım gösteriyor. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. MEB tarafından uygulanan İOKBS 2020 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar ise her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor.

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