10 Eylül 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:02

Bursluluk sınavı puan hesaplama 2020 tablosu Eylül’ün 5'inde yapılan bursluluk sınavına katılan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı İOKBS Bursluluk sınavını kazanmak için soruları kontrol eden öğrenciler Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? sorusuna yanıt arıyor. İOKBS Bursluluk sınavı puan hesaplama 2020 tablosuyla adaylar alacakları puanı hesaplayabilir, taban puanlarına bakarak burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler.

Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve cevaplarını açıkladı. Öğrenciler sorulara verdikleri cevaplara göre puanlarını hesaplıyor. İşte 5. , 6. 7. 8. sınıf ve hazırlık sınıfı, 9. 10. ve 11. sınıflar için Bursluluk sınavı taban puanları ve İOKBS Bursluluk sınavı puan hesaplamanın kolay yolu.

İOKBS sınavında puan hesaplaması yapılırken her dersin kendisine ait katsayı oranı bulunuyor. Standart puan ve toplam ağırlıklı puanla sınav sonuçları hesaplanıyor.

2020 İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi. Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.

Bursluluk sınavı kitapçığı yayınlandı!

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir?