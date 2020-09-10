Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? Bursluluk sınavı baraj puanı 2020

10 Eylül 2020 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:15

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? sorusunun cevabı İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve cevaplarını açıkladı. Öğrenciler sorulara verdikleri cevaplara göre puanlarını hesaplıyor. Peki Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? İşte 5. , 6. 7. 8. sınıf ve hazırlık sınıfı, 9. 10. ve 11. sınıflar için Bursluluk sınavı baraj puanı 2020..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci katılım gösteriyor. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. MEB tarafından uygulanan İOKBS 2020 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar haberimizde yer alıyor.

BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru sonrası öğrenilebilecek. İOKBS ile ilgili en çok araştırılan soruların başında “Bursluluk kaç puan ile kazanılır? Burslulukta kaç puan lazım 2020?” geliyor. Bu yazımızda tüm ortaokul ve lise kademelerine ne göre İOKBS’yi yani bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puanlar aşağıdaki gibidir.

BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2020

2020 Yılı 5.Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 466,633

5. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 464,845

5. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

5. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 458,258

2020 Yılı 6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 461,70

6. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 456,149

6. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

6. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,708

2020 Yılı 7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 460,874

7. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 460,967

7. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

7. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,928

2020 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 475,315

8. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 475,372

8. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

8. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 468,499

2020 Yılı 9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

9. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 439,315

9. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 437,516

9. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

9. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,977

2020 Yılı 10. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

10. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 433,645

10. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 429,482

10. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

10. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 414,608

2020 Yılı 11. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

11. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 442,103

11. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 438,891

11. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

11. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,037

2020 İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda İOKBS sınav sonuçlarının 28 Eylül Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi. Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.Ü

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavı kitapçığı yayınlandı!