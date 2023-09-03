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Eğitim

İOKBS lise, ortaokul Bursluluk parası ne kadar? 2023-2024 burs ücreti kaç TL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için uygulanan İOKBS 2023 sınavı sona erdi. Sınavda taban puanı aşan öğrenciler 2023-2024 burs ücretini almaya hak kazanacaklar. Peki Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne kadar para alır? İOKBS lise, ortaokul Bursluluk parası ne kadar? İşte 2023-2024 burs ücreti hakkında detaylar...

3 Eylül 2023 Pazar 16:44 - Güncelleme:
İOKBS lise, ortaokul Bursluluk parası ne kadar? 2023-2024 burs ücreti kaç TL?
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2023 İOKBS sınavının sona ermesiyle birlikte gözler bursluluk ücretine çevrildi. Sınavını kazanan öğrenciler her ay devletin belirlediği eğitim desteğini alabilecekler. Bursluluk parası her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Geçtiğimiz yııl lise ve ortaokul öğrencileri için 663.87 TL olarak ödenmekteydi. Peki İOKBS lise, ortaokul Bursluluk parası ne kadar? 2023-2024 burs ücreti kaç TL?

İOKBS LİSE, ORTAOKUL BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Bursluluk sınavına katılan öğrenciler, gerekli puanı aldıkları taktirde ne kadar bursluluk parası alacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu sınav doğrultusunda bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında her ay 863 TL bursluluk parası alır.

Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Senede 2 kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

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