İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2023 Pazar / 18 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS 2023 Bursluluk sınavı sonuç tarihi
Eğitim

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS 2023 Bursluluk sınavı sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı İOKBS 2023 sınavı 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası gözler İOKBS 2023 Bursluluk sınavı sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler, 2022 bursluluk sınavı sonuçlarını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) https://odsgm.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenebilecekler. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS 2023 Bursluluk sınavı sonuç tarihi

3 Eylül 2023 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS 2023 Bursluluk sınavı sonuç tarihi
ABONE OL

Bursluluk sınav sonuçları, İOKBS 2023 sınavına katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının sonuçları, https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS 2023 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca; Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan Bursluluk sınavı sonuçları 22.09.2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) için 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrıldı.

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.