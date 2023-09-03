Bursluluk sınav sonuçları, İOKBS 2023 sınavına katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının sonuçları, https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS 2023 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Millî Eğitim Bakanlığınca; Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan Bursluluk sınavı sonuçları 22.09.2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) için 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrıldı.

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.