Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavı sona erdi. Sınava katılan öğrenciler, Bursluluk sınavı cevap anahtarını konrtol ederek kaç puan aldıklarını hesaplayabilecekler. İOKBS sınavında 85-90 aralığında puan alabilen öğrencilere burs verilecek. Peki İOKBS soru kitapçığı ve Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte Bursluluk sınavı cevap anahtarı 2023

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?



1 milyon 44 bin 846 öğrencinin başvurduğu sınav, 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleşti.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) tamamlandı.

Bursluluk sınavı cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. İOKBS soru kitapçığı yayınlanır yayınlanmaz MEB'in resmi sitesinde ilan edilecek.

İOKBS SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

Bursluluk sınavı puanı, bazı işlem basamaklarına göre hesaplanır. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar için puan hesaplanırken yapılan doğru cevaplar ve net sayısı sonucunda belirlenecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İşte İOKBS 2023 taban puanları

Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bursluluk sınavında 1 soru kaç puan?

Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır 2023? İOKBS puan hesaplama