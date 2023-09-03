Bursluluk sınavına katılan öğrenciler puan hesaplaması yapmak için, "Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır 2023?" sorusuna cevap arıyor. Bursluluk sınavının en yüksek puanı 5.sınıf düzeyinde 462 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) taban puanları, sınıf ve kontenjan türüne göre değişmektedir. Peki bursluluk sınavı kaç netle kazanılır 2023? İşte Bursluluk sınavı puan hesaplama formülü

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) KAÇ NET, KAÇ PUAN EDER?



Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Bu nedenle puan hesaplaması esnasında standart sapma uygulanmakta ve öğrencilerin aldığı puanlar değişebilmektedir. Diğer net sayılarına göre puanlar ise şöyle hesaplanabilir:



5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 22

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 23

Toplam net: 90

6. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 21

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 22

Toplam net: 88

7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 22

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 23

Toplam net: 90

8. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 24

Matematik net: 23

Fen Bilimleri net: 23

Sosyal bilimler net: 24

Toplam net: 94

HAZIRLIK SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 22

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 23

Toplam net: 90

9. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 22

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 23

Toplam net: 90

10. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 22

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 23

Toplam net: 90

11. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ NETLE KAZANILIR 2023?



Türkçe net: 23

Matematik net: 22

Fen Bilimleri net: 22

Sosyal bilimler net: 23

Toplam net: 90

Genel olarak tüm sınıf düzeyleri ela alındığında 80-95 arasında bir net yapıldığında bursluluk sınavı kazanılıyor.

İOKBS PUANI NASIL HESAPLANIR? 2023 BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA



Bursluluk sınavında her dersin soru katsayısı farklıdır. Ayrıca sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle net bir puan hesaplaması yapabilmek mümkün değildir. Ancak derslere ve net sayılarına göre, geçtiğimiz senenin puanları baz alınarak bir hsaplama yapılabilir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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