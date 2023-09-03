Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfları için düzenlediği Bursluluk sınavı sona erdi. Sınava katılan öğrenciler, Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almaları gerektiğini öğrenmek istiyor. İOKBS'ta çğrencinin, MEB tarafından belirlenen taban puanın üstünde bir puan alınması durumunda burs alması mümkündür. Peki Bursluluk kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı baraj puanı kaç? İşte İOKBS 2023 taban puanları

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen; 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS 2023) katılan adaylar, baraj puanı ya da üzerinde bir puan alırsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

İOKBS 2023 TABAN PUANLARI



Bursluluk sınavı puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıl bursluluk puanı taban puanları aşağıdaki gibidir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan kılavuzdaki bilgilere göre Öğrenciler için belirli kontenjanlar kapsamında ve sınıflar arasında değerlendirilen puan türleri ise şöyledir:

5. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037