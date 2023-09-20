İOKBS sınavına katılan öğrencilerin bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs kazanan öğrenciler belli olacak. İOKBS Bursluluk sınav sonuçları Meb.gov.tr üzerinden sorgulanacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 2023 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



İOKBS 2023 bursluluk sınavı sonuçları 22.09.2023 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

Bursluluk sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabilecek.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Sınavını kazanan öğrenciler her ay devletin belirlediği eğitim desteğini alabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunun ardından 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYINIZ



Öğrenciler veya veliler istedikleri takdirde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alarak okul müdürlüklerine imzalatıp alabilecek.

2023 İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Bursluluk sınavına katılan öğrenciler, gerekli puanı aldıkları taktirde ne kadar bursluluk parası alacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu sınav doğrultusunda bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında her ay 863 TL bursluluk parası alır.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Senede 2 kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır.