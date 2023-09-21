İOKBS sınav sonuçlarının açıklanacak olmasıyla birlikte öğrenciler 9. sınıf bursluluk taban puanları 2023 hakkında araştırma yapıyor. İOKBS sınavına katılan öğrencinin, MEB tarafından belirlenen taban puanın üstünde bir puan alması durumunda burs alması mümkündür. Peki 9. Sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İşte detaylar

9. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?



Bursluluk sınavında baraj puanını geçerek başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. Bursluluk sınavı taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. MEB tarafından uygulanan İOKBS 2023 sonrası burs almaya hak kazanan 9. sınıf öğrenciler için MEB'in belirlediği taban puanları haberimizde yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 9. sınıf bursluluk taban puanları

9. SINIF İOKBS BURSLULUK TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977