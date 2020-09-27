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Eğitim

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları nereden bakılır?

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı tüm İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği; 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı 2020 İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleşti. Sonuçlar ise Eylül'ün 28'inde açıklanacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları nereden bakılır? İşte detaylar

27 Eylül 2020 Pazar  17:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 17:42
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Eylül'ün 5'inde uygulanan Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020'de açıklanacak. İOKBS'a giren öğrenciler heyecanla Bursluluk sınavı sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki Bursluluk sınavı sonuçları nereden bakılır? MEB tarafından uygulanan İOKBS 2020 için hak kazanacak olan öğrenciler için Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı saat haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de uygulandı. Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru sonrası öğrenilebilecek. 2020 İOKBS ile ilgili en çok araştırılan soruların başında “Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları nereden bakılır?” geliyor. Bu yazımızda tüm ortaokul ve lise kademelerine ne göre İOKBS’nin yani bursluluk sınavının açıklanacağı saat yer alıyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İOKBS yani Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. MEB, sonuçların saat kaçta açıklanacağı hakkında ise bilgi vermedi. Sınav sonuçlarının sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.

"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."

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