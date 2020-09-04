Bursluluk kaç puan ile kazanılır? Bursluluk sınavı taban puanları 2020

04 Eylül 2020 Cuma 16:50 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 16:50

Eylül'ün 5'inde uygulanacak olan İOKBS öncesi ve sonrası öğrenciler Bursluluk sınavı taban puanları 2020 ve baraj puanları hakkında internet araştırmaları yapıyor. Peki Bursluluk kaç puan ile kazanılır? MEB tarafından uygulanacak İOKBS 2020 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar haberimizde yer alıyor. Bursluluk sınav belgesine Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşabilirsiniz. Bursluluk sınavı taban puanları 2020 hakkında tüm detaylar sizlerle...

Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2020'de uygulanacak. Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuru sonrası öğrenilebilecek. İOKBS ile ilgili en çok araştırılan soruların başında “Bursluluk kaç puan ile kazanılır? Burslulukta kaç puan lazım 2020?” geliyor. Bu yazımızda tüm ortaokul ve lise kademelerine ne göre İOKBS’yi yani bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puanlar aşağıdaki gibidir.

2020 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANI KAÇ?

2020 Yılı 5.Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 466,633

5. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 464,845

5. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

5. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 458,258

2020 Yılı 6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 461,70

6. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 456,149

6. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

6. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,708

2020 Yılı 7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 460,874

7. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 460,967

7. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

7. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,928

2020 Yılı 8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar



8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 475,315

8. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 475,372

8. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

8. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 468,499

2020 Yılı 9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

9. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 439,315

9. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 437,516

9. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

9. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,977

2020 Yılı 10. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

10. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 433,645

10. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 429,482

10. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

10. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 414,608

2020 Yılı 11. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

11. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 442,103

11. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 438,891

11. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

11. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,037

BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

MEB gov tr bursluluk sınavı sınav giriş belgesi: Bursluluk sınavına nerede girilecek?

Bursluluk sınavı çıkmış sorular (MEB kazanım testleri): Bursluluk sınavı konuları neler?