10 Eylül 2020 Perşembe 15:42 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:42

Bursluluk sınavı kitapçığı için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve cevaplarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci katılım gösteriyor. MEB 2020 İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarına haberimizdeki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. İşte Bursluluk sınavı kitapçığı 2020 İOKBS soru ve cevapları..

İOKBS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden İOKBS sınavı soru ve cevaplarını yayımladı. 5. Sınıf Kitapçığı, 6. Sınıf Bursluluk sınavı kitapçığı, 7. Sınıf Bursluluk sınavı kitapçığı, 8. ve Hazırlık Sınıfı, 9. 10. ve 11. Sınıf Bursluluk sınavı kitapçığı İOKBS soru ve cevap anahtarları;

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Bursluluk sınavı kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Bursluluk sınavı kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Bursluluk sınavı kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Bursluluk sınavı kitapçığı İçin Tıklayınız

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

2020 İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları

belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli

cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)

bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları

değerlendirmeye alınmayacaktır.