28 Eylül 2020 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:15

Bursluluk sınavı parası ne zaman verilecek 2020? Burs ücretleri ne zaman yatırılacak? sorularının yanıtı İOKBS sınavından aldığı puanla burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre 28 Eylül'de açıklanması beklenen bursluluk sınavı sonuçları 27 Eylül Pazar akşamı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 2020 İOKBS sınavına katılan öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçlarını TC Kimlik no ile Meb gov tr'den öğrenebiliyorlar. İşte Bursluluk sınavı parası ile ilgili merak edilenler.

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili dün akşam son dakika açıklaması yapıldı. Devlet tarafından burs ödemeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de uygulandı. Bursluluk sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla açıklandı. Bu açıklama sonrası burs almaya hak kazanan öğrencilerin burs ücrertlerini alacağı tarih gündeme geldi. İşte 2020 Burs ücretlerinin yatırılacağı tarih

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara

(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 02 Ekim 2020 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

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