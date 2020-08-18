18 Ağustos 2020 Salı 15:16 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:16

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz haftalarda okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle belirli bir süre devam edeceği, 21 Eylül'de ise okulların kademeli ve seyreltilmiş şekilde açılacağı belirtilmişti. Bilindiği üzere 8. ve 12. sınıflara sınava girecekleri için destekleme ve yetiştirme kursları verilmişti. Bakan Ziya Selçuk, Özel okullar ile ilgili açıklamada '8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek' ifadesini kullandı. Peki 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? İşte Ziya Selçuk'tan 8. ve 12. sınıflar için okul açıklaması..

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Erken açılacak olan özel okullarla ilgili konuya değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi. İşte ayrıntılar...

8. VE 12. SINIFLAR İÇİN OKUL AÇILACAK MI?

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden paydaşlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan “MEB Asistan” uygulaması için hazırlanan tanıtım filminin izlenmesinin ardından, CBOT Ceosu Mete Aktaş “MEB Asistan”ın tanıtımını yaptı.

Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ile tüm ifadeleri insan gibi algılayabiliyor. Asistanlar her zaman güncel cevapları verebiliyor. MEB Asistan ile öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve paydaşların 7/24 olarak Milli Eğitim Bakanlığına ulaşımı sağlandı.

Kamuda ilk kez yaygın yapay zeka tabanlı sanal asistan kullanımı oldu. Şu ana kadar 500 bine yakın kullanıcı ve konuşma mevcut. İlk günden beri “Biz zamanın ruhuna saygı göstereceğiz, biz geleceğin tasarımlarıyla ilgilenip dijital dünyayı inceleyip, yapay zeka konusunda, makine öğrenmesi konusunda bütün bu gelişmelere dayalı olarak veriye dayalı bir yönetimi benimseyeceğiz” dediklerini anımsatan Bakan Selçuk, “Her gün, her geçen ay, her geçen yıl bu konudaki kanıtları da ortaya koyduğumuz günleri yaşıyoruz. Bütün dünya çok özel ve farklı bir dönemden geçiyor.

Bu dönemlerde, zor zamanlarda; uyum sağlamak ve gereğini yapabilmek toplumların kabiliyetini de gösteriyor” ifadelerini kullandı..”

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."