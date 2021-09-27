27 Eylül 2021 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 10:38

9.sınıf alan tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Yeni yönetmeliğe göre lisedeki alan seçimi 10. sınıf yerine 9. sınıfta yapılmaya başlandı. Lise 9. sınıf öğrencileri alan seçimlerini Eylül'ün 18-23 tarihleri arasında tamamlandı. Peki 9.sınıf alan tercih sonuçları açıklandı mı? Anadolu Meslek Lisesi, 9. sınıf alan seçimi tercih sonuçları e-Okul giriş üzerinden öğrenilebiliyor. İşte e-okul alan seçimi sonuçları 2021-2022 sorgulama sayfası.

ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI 2021-2022 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 9.sınıf alan tercih sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl alan seçimi sonuçları Ekim ayında açıklanmıştı.

9. SINIF ALAN TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, 9.sınıf alan tercih sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL ALAN SEÇİM SONUÇLARI 2021-2022 İÇİN TIKLAYINIZ

BOŞ KONTENJANLAR MERKEZİ SİSTEM İLE YERLEŞTİRME YAPILACAK!

Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programlarındaki öğrencilerin 9. sınıf sonunda meslek eğitiminde yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ile velilerin istekleri doğrultusunda okul müdürlüğünce yapılacak. Alan tercihleri sonrası yerleştirme işlemleri tercih sırası ve OBP puanları dikkate alınarak öğrencilerin kendi okulu içindeki alanlara yapılacak.

OBP puanın eşit olması durumunda sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, devamsızlık yapılan gün sayısına, tercih önceliğine ve doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak gerçekleştirilecek. Boş kontenjan olması durumunda diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler OBP'ye göre merkezi sistem ile otomatik yerleştirilecek.

DENİZCİLİK ALANINA KESİN KAYIT NE ZAMAN?

27.09.2021- 08.10.2021: Denizcilik meslek alanına ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu alması, yerleştirildiği okula raporun teslimi ve okul yönetimince e-Okul sistemine işlenerek öğrencinin Denizcilik alanına kesin kaydının yapılması.

10 ve 11'İNCİ SINIF DAL YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

17.09. 2021: 10 ve 11'inci sınıftaki dal kontenjanlarının okulda ilan edilmesi, öğrencilerin dal tercihlerinin okul yönetimi tarafından alınması ve öğrencilerin dala yerleştirme işlemlerinin tamamlanması.