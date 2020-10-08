08 Ekim 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:52

Açık Lise ders seçimi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı, tüm AÖL öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi'nin 2020-2021 Eğitim yılı takvimi belirlendi. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ve Açık Lise ders seçimi işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte Açık Öğretim lise öğrenci girişi ve merak edilen tüm detaylar.

Ders seçimi yapmak için 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2020 MEB tarafından bildirildi. Haberimizde Açık Öğretim lise öğrenci girişi üzerinden Açık Lise ders seçiminin nasıl yapıldığını adım adım derledik.

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Açık lise ders seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ayrıntılı kayıt yenileme adımlarını inceleyebilirsiniz.



1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Lisede ders seçimi yapmak için öncelikle bankaya yeni kayıt ücretini yatırmanız gerekiyor.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Yeni Kayıt katılım bedeli olan 50 TL'yi ödedikten sonra dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" ile birlikte bulunduğunuz yerdeki Açık öğretim irtibat bürosuna gidiniz. İrtibat bürosunda ön başvurunuz aktif hale getirildikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

3. Adım: Açık Lise Ders Seçimi

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başladı, AÖL kayıt yenileme son tarih 9 Ekim 2020 olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrencilere, Açık Lise ders seçimi tarihleri bildirildi. Öğrencilerin, Açık Öğretim lise öğrenci girişi yaparak 9 Ekim tarihine kadar ders seçimi yapmaları zorunludur.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sonu sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kayıt yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar.