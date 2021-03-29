29 Mart 2021 Pazartesi 14:46 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:46

AÖL bilgi yönetim sistemi online sınav giriş sistemi, Açık lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Devam eden AÖL Lise online sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soruya toplamda 25 dakika süre veriliyor. Öğrenciler, AÖL bilgi yönetim sistemi online sınav giriş sistemi üzerinden sınavlara katılım sağlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ve Mart'ın 25'inde başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları ayın 29'una kadar devam edecek. Açık Lise online sınav giriş ekranı

AÖL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ise eğitimini açık öğretim sistemi üzerinden sürdüren öğrencilerin katıldığı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarında

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMELERİ NASIL OLACAK?

Açık Lise online sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

AÖL sınav iptal uyarısı ne anlama geliyor?

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL soruları ve cevaplarının ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.