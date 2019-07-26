Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları için MEB tarih verdi!
Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 3. Dönem 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını Açıköğretim Lisesi üzerinden eğitim hayatına devam eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem oturumlarının geride kalmasının ardından heyecanla sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin gündeminde olan AÖL sonuçları için MEB tarih verdi...
Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı için MEB tarih verdi. Eğitim hayatına Açıköğretim Lisesi üzerinden devam eden milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem oturumlarını geride bırakan açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyorlar. Hem mezun durumundaki öğrenciler hem de yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlık yapan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekeştiriyorlar. Açık lise sınav sonuçları ve kayıt dönemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
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AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık lise sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 3. dönem sınav sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilebilecek. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmeyecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten de öğrenilebilecek.
AÇIK LİSE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?
Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.
Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.
Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:
– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.
Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.
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