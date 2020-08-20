20 Ağustos 2020 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:37

AÖL 2020 Açık lise sınav sonuçları için binlerce öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesine çevrildi. Bakanlık tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından yayımlanacak olan açık lise sınav sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile Açık lise sınav sonuçları sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL 2020 Açık lise sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. AÖL sınav takviminde yer alan detaylara göre sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacaktı. AÖL sonuçlarının açıklanmaması sonrasında açık lise eğitimi gören öğrenciler Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda detayları merak ediyorlar. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek olan açık lise sınav sonuçları, işlemlerin sona ermesiyle birlikte MEB tarafından erişime açılacak. Peki, açık lise sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, pek çok öğrencinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler...

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Henüz açıklanmayan AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor. AÖL kayıt dönemine az bir süre kalması sebebiyle sonuçların bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

2020 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Açık lise sınav sonuçlarının kayıt yenileme süresinden önce açıklanması bekleniyor.

AÇIK LİSE İŞ TAKVİMİ DEĞİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı, açık lise iş takviminde sonuçlar için 17 Ağustos tarihini işaret etmişti. Hafta başında sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler sonuçlarını öğrenemedi. Bakanlık meb.aöl.gov.tr adresinde yer alan 2020-2021 çalışma takviminde değişikliğe gitti. MEB tarafından duyurulan takvimde sonuçların 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuş ancak çalışma takviminde sonuç açıklama tarih bilgisi kaldırıldı.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV AÇIKLAMASI!

"Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır."

T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki