Açık lise sınav sonuçları neden açıklanmadı? T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:16

AÖL sınav sonuçlarının neden açıklamadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, heyecan içinde açıklanacak 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını bekliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linkine tıklayarak sonuç sayfasına ulaşabilecekler. Daha önce yayımlanan iş takvimine göre, sonuçların 17 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti ancak AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak AÖL çalışma takviminde sonuç bilgisi kaldırıldı. Peki, Açık lise sınav sonuçları neden açıklanmadı? İşte açık lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenen tarih ve T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Ağustos'un 17'sinde açıklanması beklenen açık lise sınav sonuçları AÖL iş takviminde yazan tarih değişiklik sonucunda henüz açıklanmadı. Yeni dönem kayıt yenileme işlemlerinin 24 Ağustos'ta yapılacak olmasıyla açık lise sınav sonuçlarının en geç 3 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lise 2. dönem sınav sonuçları için heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuçlarına aşağıdaki T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki üzerinden ulaşabilirler.

T.C KİMLİK NUMARASI İLE AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ (TIKLAYINIZ)

MEB tarafından 24-25 Temmuz'da gerçekleştirilen açık lise sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Daha önce yayımlanan takvime göre, sonuçların 17 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti ancak AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınava katılan adaylar, AÖL 2. dönem sınavının hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL 2019-3. DÖNEMİ HAKKINDA DETAYLAR

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.