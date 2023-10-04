Açık Öğretim Lise kayıtları devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15.09.2023 – 16.10.2023 tarihleri arasında http://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt için gerekli evraklarıyla birlikte öncelikle Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracak. Peki 2023-2024 Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? AÖL ders seçimi ne zaman 2023? İşte 1. Dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?



Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim/Öğretim yılı 1. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15.09.2023 - 16.10.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

AÇIK LİSE KAYITLARI (AÖL DERS SEÇİMİ) NASIL YAPILIR?



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

Açık Öğretim Lise kayıt yenileme sisteminde öğrencilik durumu 'silik' veya 'donuk' olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde AÖL ders seçimi işlemlerini gerçekleştirecek.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri; Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 15 Eylül'den 16 Ekim mesai bitimine kadar yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır. 2023 yılında, bir dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 TL belirlenmiştir.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavlarının tarihleri belli oldu.

AÇIK LİSE SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 23.12.2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23.12.2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24.12.2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.