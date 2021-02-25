Açık Öğretim Lise sınavına nasıl girilir? AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfası

25 Şubat 2021 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:51

Açık Öğretim Lise sınavına nasıl girilir? sorusunun cevabı, AÖL 1. dönem sınavlarının başlamasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfası Açık lise öğrencileri tararfından yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lise sınavına nasıl girileceğine dair bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzda ayrıntılı şekilde belirtildi. Öğrenciler 25 Şubat'ta saat 09:30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfası üzerinden imtihanlarını olabilecekler. İşte Açık Öğretim Lise sınavına giriş sayfası.

AÖL ÇEVRİMİÇİ SINAV GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık lise sınavları için açıklamalarda bulunmuş ve sınavın çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Açık Öğretim Lise öğrencilerine her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak ve her doğru cevabın puanı ise 5 olacaktır. Aynı zamanda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Açık Öğretim Lise sınavına girmek isteyen öğrenciler, AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfası üzerinden T.C kimlik numaralarıyla giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Sistem açılır açılmaz öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altında bulunan "Online Sınava Giriş" butonuna tıklayarak, "Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına" giriş yapar.

Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfası hata verebiliyor.

"ŞİFREMİ UNUTTUM"

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖL Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler.

Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2021/1. DÖNEM

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30'dan) - 01.03.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMANA KADAR?

AÖL online sınavları 25 Şubat Perşembe günü saat 09:30'da başladı. Sınavlar 1 Mart saat 23:59 tarihine kadar yapılabilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarında çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testleri yanıtlayacaklar. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeni ile AÖL çevrimiçi sınav giriş sayfası zaman zaman hata verebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."