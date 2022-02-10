10 Şubat 2022 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:54

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri, Lise öğrenimini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen salonlarda e-Sınav olarak uygulanacak. Peki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? İşte 2022 AÖL Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belirlendi. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem Sınavları, Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ Mİ?

AÖL 2. dönem sınavları mart ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihleri ise henüz netleştirilmedi.

Kayıtlarını kaptıran öğrenciler, Mart ayında yapılacak sınavın giriş belgesini önümüzdeki haftalarda aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)' denildi.

E SINAV NEDİR?

E- Sınav, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği merkezlerde ve illerde bilgisayar üzerinden yapılan sınav sistemine verilen bir isimdir.

E-Sınav, basılı evrak kullanılmadan sınav uygulama ve değerlendirilmesi yapılmasına imkan veren her türlü işlemin bilgisayarlar aracılığı ile elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır.

AÖL sınavları nasıl olacak? Açık Lise 2. dönem sınavları online mı?