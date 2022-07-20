Açık öğretim Lisesi sınavı ne zaman? Açık Lise (AÖL) sınav tarihleri 2022

Açık öğretim Lisesi sınavı ne zaman? sorusu AÖL 3. dönem sınavlarını bekleyen adaylar tarafından merak edildi. MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem Sınavları bugün itibariyla başladı. Adaylar, MEB!in belirlediği Açık Lise (AÖL) sınav tarihlerinde online olarak sınavlarına katılabilecek. İşte Açık Lise (AÖL) sınav tarihleri 2022

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV TARİHLERİ 2022

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Adaylara sınav ekranında 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilecek.

MEB 2022 sınav Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları Temmuz'un 20-27 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır.

Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.

Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.