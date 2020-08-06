06 Ağustos 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:59

Açık Öğretim Psikoloji bölümü kapatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Öğretim Psikoloji bölümünün kapatılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası öğrenciler Açık Öğretim Psikoloji bölümü kapatılacak mı? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünün YÖK’e bildirildiğini duyurdu. Peki Açık Öğretim Psikoloji bölümü kapatılacak mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Bazı üniversitelerin açık öğretim psikoloji bölümü lisans eğitimini açması sonrası tartışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkan tartışmalar sonrası konuyu araştırması için Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

Kurul kısa sürede toplanarak çalışmalarını tamamladı. Rapor Cumhurbaşkanına sunuldu.

AÇIK ÖĞRETİM PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAPATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirdi. Söz konusu bölümün kapatılmasıyla ilgili isteklerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK’e verilen talimatla ilk adım atıldı. Konuyla ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Fahrettin Altun tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, 'Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.' İfadeleri kullanıldı.